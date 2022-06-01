Direktori Syarikat
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Gaji

Gaji Burns & McDonnell berkisar dari $9,278 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Awam di peringkat rendah hingga $231,761 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Burns & McDonnell. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

Jurutera Elektrik
Median $111K
Jurutera Perkakasan
Median $144K
Jurutera Perisian
Median $74K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Mekanikal
Median $110K
Pengurus Projek
Median $210K
Penganalisis Perniagaan
$129K
Jurutera Awam
$9.3K
Jurutera Kawalan
$95.8K
Pereka Industri
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Perunding Pengurusan
$99.5K
Jurutera MEP
$131K
Pereka Produk
$119K
Arkitek Penyelesaian
$232K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Burns & McDonnell ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $231,761. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Burns & McDonnell ialah $115,100.

Sumber Lain