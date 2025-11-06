Direktori Syarikat
Bucketplace
Bucketplace Jurutera Perisian Gaji di Seoul Capital Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Seoul Capital Area di Bucketplace berjumlah ₩97.73M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bucketplace. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Jumlah setahun
₩97.73M
Tahap
L4
Asas
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Bucketplace?
Penyerahan Gaji Terkini
Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Bucketplace in Seoul Capital Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₩144,712,453. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bucketplace untuk peranan Jurutera Perisian in Seoul Capital Area ialah ₩101,193,920.

