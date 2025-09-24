Direktori Syarikat
Bright Horizons
Bright Horizons Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United States di Bright Horizons berjumlah $160K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bright Horizons. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Bright Horizons
Software Engineering Manager
Newton Center, MA
Jumlah setahun
$160K
Tahap
-
Asas
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Bright Horizons?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Bright Horizons in United States mencapai total kompensasi tahunan $169,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bright Horizons untuk posisi Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States adalah $160,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Bright Horizons

Sumber Lain