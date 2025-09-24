Direktori Syarikat
Brevo Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Brevo berjumlah ₹2.1M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Brevo. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Brevo
Software Engineer
Noida, UP, India
Jumlah setahun
₹2.1M
Tahap
-
Asas
₹2.1M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Brevo?

₹13.98M

El paquete salarial más alto reportado para un Jurutera Perisian en Brevo in India tiene una compensación total anual de ₹3,024,769. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Brevo para el puesto de Jurutera Perisian in India es ₹2,231,961.

