Bose Gaji

Gaji Bose berkisar dari $42,432 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $283,575 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Bose. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $170K
Pereka Produk
Median $83.2K

Pereka UX

Jurutera Perkakasan
Median $158K

Saintis Data
Median $120K
Arkitek Penyelesaian
Median $230K
Pengurus Program Teknikal
Median $120K
Penganalisis Perniagaan
$42.4K
Undang-undang
$161K
Perunding Pengurusan
$172K
Pemasaran
$44.2K
Jurutera Mekanikal
$109K
Pengurus Produk
$61.8K
Pengurus Program
$135K
Pengurus Projek
$65.3K
Jualan
$42.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$284K
Penyelidik UX
$154K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bose ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $283,575. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bose ialah $120,000.

