Pakej pampasan Pengurus Program Teknikal median in Vietnam di Bosch Global berjumlah ₫618.58M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bosch Global. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₫618.58M
Tahap
EG14
Asas
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Bonus
₫0
Tahun di syarikat
10 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Bosch Global?

₫4.16B

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Bosch Global in Vietnam berada pada jumlah pampasan tahunan ₫1,281,292,013. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bosch Global untuk peranan Pengurus Program Teknikal in Vietnam ialah ₫312,053,520.

