Bosch Global Saintis Data Gaji

Pampasan Saintis Data in India di Bosch Global berjumlah ₹2.41M seyear untuk EG14. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.58M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bosch Global. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Apakah tahap kerjaya di Bosch Global?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Bosch Global in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,207,527. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bosch Global untuk peranan Saintis Data in India ialah ₹1,818,815.

Sumber Lain