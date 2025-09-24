Pampasan Saintis Data in India di Bosch Global berjumlah ₹2.41M seyear untuk EG14. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.58M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bosch Global. Kemaskini terakhir: 9/24/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
