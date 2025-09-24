Direktori Syarikat
Bosch Global Penganalisis Data Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Data median in Singapore di Bosch Global berjumlah SGD 81.4K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bosch Global. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 81.4K
Tahap
L2
Asas
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Bosch Global?

SGD 210K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Lihat Pekerjaan Terbuka

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Bosch Global in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 83,823. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bosch Global untuk peranan Penganalisis Data in Singapore ialah SGD 81,439.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Bosch Global

