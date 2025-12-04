Direktori Syarikat
Boom! By Cindy Joseph
Boom! By Cindy Joseph Pembantu Pentadbiran Gaji

Purata jumlah pampasan Pembantu Pentadbiran in Pakistan di Boom! By Cindy Joseph berkisar dari PKR 3.43M hingga PKR 4.87M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Boom! By Cindy Joseph. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembantu Pentadbiran di Boom! By Cindy Joseph in Pakistan berada pada jumlah pampasan tahunan PKR 4,869,451. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Boom! By Cindy Joseph untuk peranan Pembantu Pentadbiran in Pakistan ialah PKR 3,429,787.

