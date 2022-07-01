Bombora Gaji

Julat gaji Bombora adalah dari $109,450 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $151,875 untuk Saintis Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Bombora . Terakhir dikemas kini: 8/20/2025