BlueDot
BlueDot Gaji

Gaji BlueDot berkisar dari $64,974 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $112,110 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BlueDot. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Saintis Data
$79.1K
Penganalisis Kewangan
$65K
Pereka Produk
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Pengurus Produk
$112K
Jurutera Perisian
$109K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BlueDot ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $112,110. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BlueDot ialah $88,271.

