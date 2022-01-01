Direktori Syarikat
BlueCat
BlueCat Gaji

Gaji BlueCat berkisar dari $74,625 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $254,720 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BlueCat. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Pereka Produk
$74.6K
Pengurus Produk
$129K
Jualan
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Jurutera Perisian
$255K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BlueCat ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $254,720. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BlueCat ialah $130,417.

Sumber Lain