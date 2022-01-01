Blue Origin Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Blue Origin adalah dari $90,000 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $249,312 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Blue Origin. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Jurutera Kualiti

Jurutera Pembuatan

Jurutera Terma

Jurutera CAE

Jurutera Perisian
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Sistem

Jurutera Perkakasan
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Jurutera Perkakasan Terbenam

Jurutera Aeroangkasa
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Pengurus Program Teknikal
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Pengurus Projek Teknikal

Pengurus Produk
L3 $151K
L4 $249K
Jurutera Bahan
L2 $120K
L3 $140K
Jurutera Elektrik
Median $200K
Penganalisis Perniagaan
Median $90K
Pengurus Projek
Median $146K
Operasi Perniagaan
$102K
Jurutera Kimia
$91.5K
Jurutera Kawalan
$171K
Pembangunan Korporat
$246K
Penganalisis Data
$164K
Pengurus Sains Data
$244K
Penganalisis Kewangan
$154K
Sumber Manusia
$136K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$198K
Pereka Produk
$218K
Pengurus Program
$225K
Pengambilan Pekerja
$99.3K
Penganalisis Keselamatan Siber
$150K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$212K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Blue Origin ialah Pengurus Produk at the L4 level dengan pampasan total tahunan sebanyak $249,312. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Blue Origin ialah $151,333.

