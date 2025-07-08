Direktori Syarikat
Blue Cross Blue Shield of Michigan
Blue Cross Blue Shield of Michigan Gaji

Gaji Blue Cross Blue Shield of Michigan berkisar dari $64,521 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $153,326 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blue Cross Blue Shield of Michigan. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
$70.6K
Penganalisis Data
$74.5K
Saintis Data
$80.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$153K
Jurutera Perisian
$64.5K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Blue Cross Blue Shield of Michigan is Pakar Teknologi Maklumat (TM) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $153,326. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Cross Blue Shield of Michigan is $74,535.

