Blue Apron Gaji

Gaji Blue Apron berkisar dari $140,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $229,643 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blue Apron. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $140K
Pemasaran
$161K
Operasi Pemasaran
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$230K
Soalan Lazim

El puesto con mayor remuneración reportado en Blue Apron es Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level con una compensación total anual de $229,643. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Apron es $158,980.

