Blue Apron Gaji

Gaji Blue Apron berkisar dari $140,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $229,643 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blue Apron . Dikemas kini terakhir: 8/31/2025