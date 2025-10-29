Pampasan Jurutera Perisian in India di Bloomreach berkisar dari ₹4.67M seyear untuk Software Engineer hingga ₹6.12M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹5.18M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bloomreach. Kemaskini terakhir: 10/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
