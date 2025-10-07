Direktori Syarikat
Bloomberg
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Cloud Security Architect

Bloomberg Cloud Security Architect Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bloomberg. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Kami hanya memerlukan 4 lagi Arkitek Penyelesaian penyerahans di Bloomberg untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Bloomberg, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Arkitek Penyelesaian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Cloud Security Architect di Bloomberg in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $322,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bloomberg untuk peranan Cloud Security Architect in United States ialah $249,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Bloomberg

Syarikat Berkaitan

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain