Bloomberg Jurutera Data Gaji di New York City Area

Pampasan Jurutera Data in New York City Area di Bloomberg berjumlah $310K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $170K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bloomberg. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Nama Tahap Jumlah Asas Saham ( /yr ) Bonus Software Engineer ( Tahap Permulaan ) $ -- $ -- $ -- $ -- Senior Software Engineer $310K $242K $0 $67.5K

Jadual Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Di Bloomberg, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apakah jadual vesting di Bloomberg ?

