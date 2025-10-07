Pampasan Jurutera Perisian Backend in New York City Area di Bloomberg berkisar dari $218K seyear untuk Software Engineer hingga $289K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $238K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bloomberg. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
$218K
$184K
$0
$34K
Senior Software Engineer
$289K
$231K
$6K
$51.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Bloomberg, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)