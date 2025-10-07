Pampasan Pereka Interaksi in United States di Bloomberg berkisar dari $218K seyear untuk Product Designer hingga $272K seyear untuk Senior Product Designer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $225K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bloomberg. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Bloomberg, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)