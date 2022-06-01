Direktori Syarikat
Bloom Energy
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Bloom Energy Gaji

Julat gaji Bloom Energy adalah dari $9,535 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $306,525 untuk Jurutera Kimia di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Bloom Energy. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Bioperubatan
$225K
Jurutera Kimia
$307K
Jurutera Kawalan
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Penganalisis Data
$9.5K
Saintis Data
$119K
Jurutera Elektrik
$170K
Penganalisis Kewangan
$157K
Jurutera Perkakasan
$236K
Jurutera Mekanikal
$164K
Jualan
$289K
Jurutera Perisian
$72.4K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Bloom Energy là Jurutera Kimia at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $306,525. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Bloom Energy là $163,815.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Bloom Energy

Syarikat Berkaitan

  • Broadcom
  • Box
  • Snowflake
  • Confluent
  • Aurora
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain