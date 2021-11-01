Direktori Syarikat
Blockchain.com
Blockchain.com Gaji

Gaji Blockchain.com berkisar dari $107,529 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $231,985 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blockchain.com. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $108K

Jurutera Data

Pembangunan Perniagaan
$149K
Saintis Data
$201K

Pemasaran
$142K
Pereka Produk
$177K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$180K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$179K
Pengurus Program Teknikal
$232K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Blockchain.com, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Blockchain.com is Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

