Direktori Syarikat
Blinkit
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Blinkit Gaji

Gaji Blinkit berkisar dari $1,656 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $84,834 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blinkit. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $47.8K
Pengurus Produk
Median $43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Akauntan
$1.7K
Pembantu Pentadbiran
$4.8K
Pengurus Operasi Perniagaan
$44K
Penganalisis Perniagaan
$24.6K
Penganalisis Data
$20.6K
Sumber Manusia
$4.4K
Pengurus Program
$14K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Blinkit ialah Jurutera Perisian at the Software Engineer 3 level dengan jumlah pampasan tahunan $84,834. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Blinkit ialah $29,655.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Blinkit

Syarikat Berkaitan

  • Amazon
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain