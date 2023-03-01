Blinkist Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Blinkist berkisar dari $49,575 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $165,219 untuk Ketua Kakitangan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blinkist. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Jurutera Perisian
Median $76.2K
Ketua Kakitangan
$165K
Sumber Manusia
$53.4K

Pemasaran
$49.6K
Pengurus Produk
$115K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$95.5K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

