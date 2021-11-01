Direktori Syarikat
Blend360
Blend360 Gaji

Gaji Blend360 berkisar dari $23,422 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $160,800 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blend360. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Saintis Data
Median $23.4K
Jurutera Perisian
Median $31.6K

Jurutera Data

Penganalisis Perniagaan
Median $100K

Penganalisis Data
$53.7K
Pengurus Sains Data
$161K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blend360 er $53,730.

