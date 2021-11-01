Blend360 Gaji

Gaji Blend360 berkisar dari $23,422 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $160,800 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blend360 . Dikemas kini terakhir: 9/5/2025