BlackLine
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

BlackLine Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) median in United States di BlackLine berjumlah $177K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan BlackLine. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Pakej Median
company icon
BlackLine
Performance Engineer
Pleasanton, CA
Jumlah setahun
$177K
Tahap
L3
Asas
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) di BlackLine in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $228,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BlackLine untuk peranan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) in United States ialah $177,000.

