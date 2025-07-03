Direktori Syarikat
Blacklane
Blacklane Gaji

Gaji Blacklane berkisar dari $40,542 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program di peringkat rendah hingga $153,263 untuk Operasi Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blacklane. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Jurutera Perisian
Median $87.9K
Pengurus Operasi Perniagaan
$64.4K
Penganalisis Data
$73K

Operasi Pemasaran
$153K
Pengurus Produk
$105K
Pengurus Program
$40.5K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Blacklane

Sumber Lain