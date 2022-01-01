Direktori Syarikat
Blackbaud
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Blackbaud Gaji

Gaji Blackbaud berkisar dari $41,650 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $223,875 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blackbaud. Dikemas kini terakhir: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Staff B $116K
Senior B $136K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $98.1K
Pengurus Projek
Median $106K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $180K
Penganalisis Perniagaan
$81.3K
Pembangunan Perniagaan
$62.3K
Perkhidmatan Pelanggan
$41.7K
Sumber Manusia
$224K
Pereka Produk
$101K
Jualan
$95.7K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Blackbaud, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Blackbaud ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $223,875. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Blackbaud ialah $100,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Blackbaud

Syarikat Berkaitan

  • ManTech
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain