Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Gaji

Julat gaji Black Sesame Technologies adalah dari $85,224 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $193,800 untuk Jurutera Perkakasan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Black Sesame Technologies. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $190K
Jurutera Perkakasan
$194K
Sumber Manusia
$85.2K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Black Sesame Technologies ialah Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $193,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Black Sesame Technologies ialah $190,000.

