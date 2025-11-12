Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Struktur median in United States di Black & Veatch berjumlah $107K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Black & Veatch. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Pakej Median
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
Jumlah setahun
$107K
Tahap
4
Asas
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Black & Veatch?
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Struktur di Black & Veatch in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $143,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Black & Veatch untuk peranan Jurutera Struktur in United States ialah $107,000.

