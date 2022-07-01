Direktori Syarikat
Bitrise
Bitrise Gaji

Gaji Bitrise berkisar dari $52,260 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $209,040 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Bitrise. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Pemasaran
$95.4K
Pereka Produk
$52.3K
Pengurus Produk
$125K

Pengurus Program
$133K
Jurutera Perisian
$209K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bitrise ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $209,040. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bitrise ialah $124,936.

