Bitrise Gaji

Gaji Bitrise berkisar dari $52,260 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $209,040 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Bitrise . Dikemas kini terakhir: 9/12/2025