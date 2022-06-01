BigBear.ai Gaji

Julat gaji BigBear.ai adalah dari $109,450 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $173,865 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BigBear.ai . Terakhir dikemas kini: 8/19/2025