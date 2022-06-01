BigBear.ai Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji BigBear.ai adalah dari $109,450 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $173,865 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BigBear.ai. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $118K

Jurutera Perisian Full-Stack

Kejayaan Pelanggan
$171K
Saintis Data
$109K

Pereka Produk
$174K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BigBear.ai ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $173,865. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di BigBear.ai ialah $144,363.

