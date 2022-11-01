Direktori Syarikat
BHP
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

BHP Gaji

Julat gaji BHP adalah dari $58,621 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $194,281 untuk Akauntan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BHP. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $103K

Jurutera Perisian Full-Stack

Akauntan
$194K
Pembangunan Korporat
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Saintis Data
$128K
Jurutera Geologi
$156K
Jurutera Perkakasan
$78.5K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$88.5K
Jurutera Mekanikal
$138K
Pereka Produk
$101K
Pengurus Produk
$142K
Pengurus Projek
$159K
Jualan
$58.6K
Arkitek Penyelesaian
$94.2K
Pengurus Program Teknikal
$181K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at BHP is Akauntan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk BHP

Syarikat Berkaitan

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • Roblox
  • Intuit
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain