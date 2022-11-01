BHP Gaji

Julat gaji BHP adalah dari $58,621 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $194,281 untuk Akauntan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BHP . Terakhir dikemas kini: 8/19/2025