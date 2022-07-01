Direktori Syarikat
Bestow
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Bestow Gaji

Julat gaji Bestow adalah dari $34,423 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Awam di hujung bawah hingga $172,891 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Bestow. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Awam
$34.4K
Pereka Produk
$134K
Pengurus Produk
$173K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Jurutera Perisian
$125K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bestow ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $172,891. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Bestow ialah $129,875.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Bestow

Syarikat Berkaitan

  • Fidelity Investments
  • United Airlines
  • State Farm
  • Liberty Mutual
  • John Hancock
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain