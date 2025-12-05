Direktori Syarikat
Berkshire Health Systems
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
Berkshire Health Systems Hal Ehwal Kawal Selia Gaji

Purata jumlah pampasan Hal Ehwal Kawal Selia in United States di Berkshire Health Systems berkisar dari $65.6K hingga $93.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Berkshire Health Systems. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$75.2K - $88K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$65.6K$75.2K$88K$93.6K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Berkshire Health Systems?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Hal Ehwal Kawal Selia di Berkshire Health Systems in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $93,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Berkshire Health Systems untuk peranan Hal Ehwal Kawal Selia in United States ialah $65,600.

