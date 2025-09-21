Direktori Syarikat
Berkeley Research Group
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Berkeley Research Group Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Berkeley Research Group berjumlah $185K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Berkeley Research Group. Kemaskini terakhir: 9/21/2025

Pakej Median
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$185K
Tahap
2
Asas
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Berkeley Research Group?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Berkeley Research Group in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $235,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Berkeley Research Group untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $185,000.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain