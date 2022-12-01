Direktori Syarikat
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Gaji

Julat gaji Berkeley Research Group adalah dari $62,310 dalam pampasan total tahunan untuk Pembantu Pentadbiran di hujung bawah hingga $233,825 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Berkeley Research Group. Terakhir dikemas kini: 8/13/2025

$160K

Perunding Pengurusan
Median $100K
Pembantu Pentadbiran
$62.3K
Jurutera Perisian
$234K

Kapitalis Ventura
$101K

Rakan

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Berkeley Research Group ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $233,825. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Berkeley Research Group ialah $100,250.

