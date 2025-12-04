Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Pengurus Produk in India di Berkadia berkisar dari ₹3.31M hingga ₹4.52M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Berkadia. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$40.3K - $48.7K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$37.6K$40.3K$48.7K$51.4K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Berkadia?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Berkadia in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,522,890. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Berkadia untuk peranan Pengurus Produk in India ialah ₹3,314,187.

Sumber Lain

