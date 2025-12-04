Direktori Syarikat
Berenberg
Berenberg Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in United Kingdom di Berenberg berkisar dari £41.5K hingga £56.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Berenberg. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$60.5K - $71.7K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$55.8K$60.5K$71.7K$76.4K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Berenberg?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Berenberg in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £56,840. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Berenberg untuk peranan Saintis Data in United Kingdom ialah £41,518.

Sumber Lain

