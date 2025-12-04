Direktori Syarikat
Bentley Systems
Bentley Systems Pemasaran Gaji

Purata jumlah pampasan Pemasaran in Singapore di Bentley Systems berkisar dari SGD 82.7K hingga SGD 120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bentley Systems. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$72.7K - $84.4K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$64.1K$72.7K$84.4K$93K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Bentley Systems?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Bentley Systems in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 119,992. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bentley Systems untuk peranan Pemasaran in Singapore ialah SGD 82,684.

Sumber Lain

