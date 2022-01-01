Benevity Gaji

Gaji Benevity berkisar dari $40,275 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $128,036 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Benevity . Dikemas kini terakhir: 11/14/2025