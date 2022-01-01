Direktori Syarikat
Benevity
Benevity Gaji

Gaji Benevity berkisar dari $40,275 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $128,036 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Benevity. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
Median $91.3K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $87.3K
Pengurus Produk
Median $92.3K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $128K
Penganalisis Perniagaan
$72.3K
Perkhidmatan Pelanggan
$40.3K
Pengurus Program
$58.9K
Arkitek Penyelesaian
$91.5K
Pengurus Program Teknikal
$53.9K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Benevity, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Benevity ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $128,036. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Benevity ialah $87,266.

