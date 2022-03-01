Direktori Syarikat
Bench Accounting
Bench Accounting Gaji

Julat gaji Bench Accounting adalah dari $56,060 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $199,826 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Bench Accounting. Terakhir dikemas kini: 8/26/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $102K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $76.5K
Perkhidmatan Pelanggan
$57.3K

Pengurus Produk
Median $75K
Jualan
$56.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$200K
Soalan Lazim

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bench Accounting adalah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $199,826. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Bench Accounting adalah $75,747.

