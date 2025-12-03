Direktori Syarikat
BEN
BEN Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in United States di BEN berkisar dari $92.4K hingga $127K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan BEN. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$100K - $119K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$92.4K$100K$119K$127K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di BEN?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di BEN in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $126,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BEN untuk peranan Saintis Data in United States ialah $92,400.

Sumber Lain

