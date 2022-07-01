Direktori Syarikat
BEN
BEN Gaji

Julat gaji BEN adalah dari $109,450 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $224,400 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja BEN. Terakhir dikemas kini: 8/25/2025

$160K

Penganalisis Data
$115K
Pengurus Sains Data
$224K
Saintis Data
$109K

Soalan Lazim

The highest paying role reported at BEN is Pengurus Sains Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BEN is $115,420.

Sumber Lain