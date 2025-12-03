Direktori Syarikat
Ben & Frank
Ben & Frank Jurutera Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Perisian in Mexico di Ben & Frank berkisar dari MX$407K hingga MX$581K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ben & Frank. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$24.9K - $29.1K
Mexico
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Ben & Frank?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ben & Frank in Mexico berada pada jumlah pampasan tahunan MX$581,143. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ben & Frank untuk peranan Jurutera Perisian in Mexico ialah MX$407,297.

Sumber Lain

