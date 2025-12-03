Direktori Syarikat
BELLA+CANVAS
BELLA+CANVAS Sumber Manusia Gaji

Purata jumlah pampasan Sumber Manusia in Nicaragua di BELLA+CANVAS berkisar dari NIO 206K hingga NIO 282K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan BELLA+CANVAS. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di BELLA+CANVAS in Nicaragua berada pada jumlah pampasan tahunan NIO 282,281. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di BELLA+CANVAS untuk peranan Sumber Manusia in Nicaragua ialah NIO 206,188.

Sumber Lain

