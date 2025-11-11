Direktori Syarikat
Bell Integrator
Pakej pampasan Jurutera Perisian Frontend median in Russia di Bell Integrator berjumlah RUB 1.91M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bell Integrator. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Jumlah setahun
RUB 1.91M
Tahap
Software Engineer
Asas
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Frontend di Bell Integrator in Russia berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 2,636,829. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bell Integrator untuk peranan Jurutera Perisian Frontend in Russia ialah RUB 1,910,169.

