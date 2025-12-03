Direktori Syarikat
Bell Integrator
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Bell Integrator Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Russia di Bell Integrator berjumlah RUB 2.91M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Bell Integrator. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Pakej Median
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Saratov, SR, Russia
Jumlah setahun
$37.4K
Tahap
L5
Asas
$37.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
16 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Bell Integrator?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Bell Integrator in Russia berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 3,288,692. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bell Integrator untuk peranan Jurutera Perisian in Russia ialah RUB 2,914,232.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Bell Integrator

Sumber Lain

