Direktori Syarikat
Beam
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Beam Gaji

Gaji Beam berkisar dari $22,509 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $71,381 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Beam. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Sumber Manusia
$71.4K
Pereka Produk
$65.6K
Jurutera Perisian
$22.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Beam is Sumber Manusia at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $71,381. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beam is $65,641.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Beam

Syarikat Berkaitan

  • Pinterest
  • Coinbase
  • Square
  • DoorDash
  • Stripe
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain