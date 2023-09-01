Direktori Syarikat
Beam Mobility
Beam Mobility Gaji

Gaji Beam Mobility berkisar dari $25,870 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $273,407 untuk Ketua Kakitangan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Beam Mobility. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $35.3K
Operasi Perniagaan
$47.6K
Ketua Kakitangan
$273K

Pengurus Projek
$25.9K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Beam Mobility ialah Ketua Kakitangan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $273,407. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Beam Mobility ialah $41,466.

